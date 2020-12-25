“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% بجميع المصالح الحكومية في 4 محافظات حتى الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت العديد من المحافظات قراراً بـ تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50%، وذلك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وخاصةً بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، وارتفاع مؤشر الإصابات لأكثر من 1000 حالة أمس الخميس .

“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% في 4 محافظات حتى الآن

وكانت أُولى المحافظات التي اتخذت قراراً بهذا الشأن هي محافظة القاهرة، فمنذ 3 أسابيع تقريباً أصدر اللواء خالد عبد العال قراراً بـ تخفيض أعداد الموظفين بديوان المحافظة وجميع الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة 50%، وبالتبادل بين العاملين وبما لا يؤثر على سير العمل.

وبعد القاهرة أصدرت محافظة الجيزة قراراً مماثلاً بـ تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% وبالتناوب بين العاملين في الجهات الحكومية، مع استثناء العاملين في الإدارات الميدانية مثل الإدارات الهندسية والإشغالات، والمواقف والساحات والأمن والنظافة، وتم العمل بالقرار الأحد الماضي الموافق 20 ديسمبر.

ومنذ يومين كانت محافظة المنوفية هي المحافظة الثالثة التي خفضت نسبة العمالة في الجهات الحكومية 50%، كما قرر المحافظ حظر الأفراح وسرادقات العزاء بشكل كامل سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.



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محافظ كفر الشيخ يقرر تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50%

واليوم أصدر محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين قراراً برقم 1227 لعام 202، بتخفيض العمالة الحكومية بنسبة 50%، وبالتناوب بين الموظفين وبشرط عدم الإخلال بالخدمات التي تقدم للمواطنين وسير العمل، وبهذا تصبح كفر الشيخ المحافظة الرابعة في هذا الشأن.