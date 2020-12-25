انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد عن طقس اليوم: شبورة كثيفة وأمطار وصغرى العاصمة 12 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان طقس اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية، وذكرت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد اليوم في الصباح الباكر، تكون الشبورة المائية الكثيفة، بجانب سقوط الأمطار متقطعة على بعض المناطق، ونشرت الهيئة كذلك درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات.

طقس اليوم

ذكرت الأرصاد في البيان الذي نشرته عن طقس اليوم، أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، بينما سيسود السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، وسيسود شمال وجنوب الصعيد، نهارًا، طقس مائل للحرارة وليلًا، طقس شديد البرودة.

وذكرت الهيئة كذلك أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد ومنطقة شمال وجنوب الصعيد، هبوب الرياح المعتدلة، بينما ستشهد مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر.

وجاءت توقعات الأرصاد لسقوط الأمطار، بأن مناطق السواحل الشمالية الغربية ومناطق جنوب الصعيد، متوقع أن تشهد سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة، بينما ستشهد جبال البحر الأحمر، سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية كالآتي: