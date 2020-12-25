أيتن عامر تنتقد عفاف شعيب بسبب تصريحاتها "صورة"

انتقدت الفنانة أيتن عامر تصريح الفنانة القديرة عفاف شعيب التي أكدت من خلالها، أن الرجل الذي يساعد زوجته في تنظيف الأواني لن يعتبر رجلًا.

أعربت أيتن، عن استيائها من تصريحات عفاف شعيب من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "ايه التصريحات العجيبة دى بس !!!".

وتابعت: "مين قال ان اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!! الستات بيشتغلوا و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول علية مش راجل !!!!! ايه دة بجد".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر مسلسل فرصة تانية‎، حيث شاركها البطولة كلًا من ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.