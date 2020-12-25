عمرو دياب مطلوب على "تويتر".. تعرف على السبب

عمرو دياب تصدر موقع التدوينات القصير "تويتر" فور طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ".

يضم الألبوم 12 أغنية وهم: "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)، "شكراً"، و"عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و "الجو جميل".

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.

وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، قد تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا الهضبة عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل، لتحدث ثورة جديدة فى طريقة تقديم الأغنية وهى الفكرة التى نجح من خلالها الهضبة فى الترويج لألبومه.

في سياق آخر، أعلن الهضبة عمرو دياب، عن إستعداده لإحياء حفله الجماهيري في دبي في مطلع عام 2021، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

انتشرت العديد من التساؤلات حول موعد الحفل الذي سيقام خلال الشهر المقبل، وذلك من قبل العديد من جمهوره، حيث يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في استاد دبي في المنطقة الرياضية هناك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي بدأ أولى أيامه الأسبوع الماضي.

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يعد الحفل هو أول لقاء جماهيري لـ دياب في 2021، حيث كان آخر أنشطته الاحتفالية له خلال الأسبوع الماضي، من خلال حفل غنائي خاص لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.