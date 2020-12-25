مطران 6 أكتوبر يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد

كان فى استقباله، مع الأنبا توماس، وفد من آباء كهنة إيبارشية الجيزة، وبعض ممثلّى المجالس الراعوية لكنيستى القديس أثناسيوس الرسولى 6 أكتوبر والملاك ميخائيل، منطقة ابنى بيتك 6 أكتوبر.
وساد اللقاء جو من المحبّة والحوار، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا.
وفى تبادل الكلمات الروحية، قال الأنبا دوماديوس، إن من أهم دروس التجسد هو فضيلة التواضع، فالتواضع هو شجرة كل الفضائل.
وفى كلمته قال الأنبا توماس عدلى، أن التجسد هو النور الذى أضاء ظلمة الخليقة، مضيفًا: "علينا نحن المسيحيين أن نعى دورنا فى الحفاظ على هذا النور".
وفى نهاية اللّقاء تبادل الآباء الآساقفة الهدايا والصور التذكاريّة.
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