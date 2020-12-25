فيديو .. تركى آل الشيخ يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو يكشف فيه عن تلقيه لقاح فيروس كورونا، داعيا المواطنين للحصول عليه فى أقرب وقت.





وقال :"أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech .. والحمدلله الأمور تمام ولم أشعر بأى شئ وأدعوكم للمسارعة بأخذه".

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا التى يتم تلقيها فى المملكة ضمن الخطة الوطنية للقاح "كوفيد-19" التى تنفذها وزارة الصحة.

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