فلاتر بتكييفات الطائرات وإجراءات احترازية.. جهود مصر للطيران لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، مراعاتها للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيرس كورونا، منذ أن انطلقت توصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" باستخدام فلاتر HEPA "هواء الجسيمات عالية الكفاءة".





وأوضحت الشركة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران، والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، وذلك منذ اللحظة الأولى من ظهور الجائحه، كما يرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، وتوفير universal protection kit تحتوى على مطهرات وقفزات وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

وأضافت أنها خصصت آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، كما أن جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لجميع معايير السلامة والجودة.

وأشارت إلى أنه يتم تطهير وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة فى الحركة الجوية بعد كل رحلة "الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياه، فلاتر التكييف.. وغيرها".