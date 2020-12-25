وأوضحت الشركة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران، والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، وذلك منذ اللحظة الأولى من ظهور الجائحه، كما يرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، وتوفير universal protection kit تحتوى على مطهرات وقفزات وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.
وأضافت أنها خصصت آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، كما أن جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لجميع معايير السلامة والجودة.
وأشارت إلى أنه يتم تطهير وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة فى الحركة الجوية بعد كل رحلة "الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياه، فلاتر التكييف.. وغيرها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلاتر بتكييفات الطائرات وإجراءات احترازية.. جهود مصر للطيران لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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