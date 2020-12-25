صور.. أمينة التواصل بالحرية المصرى تهنئ المسيحيين الكاثوليك بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - هنأت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى، البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، والمسيحيين الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.





وقالت ميشيل، فى تصريحات صحفية، "نحن على عهدنا دائما بالشعب المصرى الأصيل المحب لوطنه ولكل مصرى محب لهذه البلد ولا نتأثر بأى مهاترات أو تدخلات خارجية أو داخلية غير وطنية". على الصعيد ذاته، قالت مرثا حنا، الأمين المساعد لأمانة التواصل المجتمعى لحزب الحرية المصرى، إن الشعب المصرى نسيج واحد وقوى، ولن يستطيع أحد شق الصف المصرى فى ظل وجود قيادات وطنية هدفها الأساسى جمع الشمل والحفاظ على النسيج الوطنى الخالص.

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