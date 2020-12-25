بداية من يناير.. دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يغلق أبوابه أمام الزوار

جدة - نرمين السيد - أعلن الأنبا يسطس رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، غلق الدير وعدم استقبال زوار أو رحلات من المصريين أو الأجانب أو أسر الكهنة أو الرهبان، بداية من أول يناير 2021 وحتى إشعار آخر.





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