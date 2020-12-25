الطيران: 50 % تخفيضا على رسوم الهبوط و20 % للخدمات الأرضية بـ 3 مطارات

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الطيران، اليوم الجمعة، منح الشركات تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء، ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات فى كل من محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر.





وذكرت الوزارة أنه مع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء باستئناف الحركة الجوية للمطارات المصرية أول يوليو الماضى، اتخذت برئاسة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، حزمة من القرارات تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية فى مصر. يأتى ذلك فى إطار دعم الوزارة للسياحة المصرية منذ اللحظة الأولى من جائحة الكورونا والتغلب على الخسائر المصاحبة لغلق المجال الجوى، لبعض الدول ومنها حزمة من التخفيضات تشجيعاً للسياحة.

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