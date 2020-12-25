محافظ الغربية : غلق 278 مركزا للدروس الخصوصية فى 4 أيام

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ فى بيانه، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لغلق أى مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة الطلبة، وتنفيذاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بالالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بكل دقة وحزم.

وعلى صعيد آخر، حضر وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن مجموعات التقوية للصف الثالث الثانوى والمنفذة داخل مدرسة طنطا الثانوية بإدارة شرق طنطا فى ظل إجراءات احترازية مشددة.

وأوضح حسن أن هذه المجموعات ليست بديلة عن المدرسة، وإنما هى لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ولرفع المعاناة عن أولياء الأمور الذين يتكبدون مبالغ طائلة فى الإنفاق على الدروس الخصوصية خصوصا فى المرحلة الثانوية، حيث يختارالطالب المعلم من خلال نخبة من المعلمين فى جميع المواد وتحت إشراف الإدارة التعليمية.