فيديو ..لميس جابر : آخر كلمات طومان باى للمصريين كانت «اقرأوا لى الفاتحة»

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن السلطان العثمانى سليم الأول عندما غزا مصر وتمكن من الوصول للحكم أمر بإلقاء القبض على "طومان باى" آخر سلاطين المماليك، وبمجرد وصوله أمام سليم الأول قام له إجلالا واحترامًا.





وأضافت جابر، خلال حديثها ببرنامج "حواديت لميس جابر"، اليوم الجمعة، أن السلطان العثمانى احتجز طومان باى داخل خيمة بجواره لمدة 17 يومًا، حتى يفهم منه "كيف تدار مصر؟"، حتى أخبره عن دخل الدولة المصرية ومن أين يأتى؟ وأوضحت أنه فى يوم الإثنين 12 ربيع الثانى أمر السلطان سليم بأن يعبروا بطومان باى إلى القاهرة مستقلا "الإكديش"، حتى وصلوا إلى باب زويلة، ورأى الحبال فعلم أنه مشنوق، مشيرة إلى أن الجماهير كانت تتسابق لرؤية "طومان باى" وبدأ يلقى إليهم السلام، وخاطبهم فى آخر كلماته: "اقرأوا لى الفاتحة".



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