الأرصاد تحذر من طقس الغد ليلا.. وأمطار متوسطة على السواحل.. والصغرى 8 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون غدا السبت، حالة الطقس نهارا شبورة مائية ومائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ومعتدلا على السواحل الشمالية.

ويكون طقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، شبورة مائية صباحا وطقسا مائلا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة .

أما على جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة والرياح معتدلة، وتبقي حالة الطقس ليلا باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة ( 40% تقريبا ) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 13

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 23 14

مطروح 20 11

السلوم 20 09

سيوة 20 09

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 21 10

رفح 20 11

راس سدر 22 12

نخل 19 05

نويبع 24 16

طابا 22 11

كاترين 16 04

الطور 23 14

شرم الشيخ 24 19

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 22 08

بنى سويف 22 08

المنيا 22 09

اسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 10

الاقصر 26 11

اسوان 27 12

ادفو 27 12

ابوسمبل 25 13

الوادى الجديد 23 12

شلاتين 28 18

ابورماد 27 17

حلايب 26 19

راس حدربه 27 19