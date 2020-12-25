الطيران المدني: رفع حظر البضائع بين القاهرة وأمريكا

أعلنت وزارة الطيران المدني حصادها السنوي عن العام 2020 والذي تضمن الكشف عن التنسيق مع إدارة أمن النقل الأمريكي TSA بالتعاون مع شركة مصر للطيران ووزارة الطيران لرفع الحظر عن البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسماح لشحنات جديدة تتضمن (الخضار و الفاكهة/ المنتجات الجلدية / معدات الحماية PPE / الحيوانات الحية / البريد غير الأمريكي / البضائع الخطرة).

وحصلت سلطة الطيران المدنى على تجديد شهادة الايزو ISO 9001/2015 ، وتم السماح بتشغيل للشركات بإستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع وفق الإجراءات و الضوابط التي تم إصدارها من سلطة الطيران المدني وتم بالفعل الموافقة لـ 6 شركات مصرية كما تم وضع خطة عمل للإنتهاء من تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة لتطوير النظومة التشريعية لتشريعات الطيران المدني المصري و التوافق مع تشريعات الطيران الأوروبي.

كما قامت سلطة الطيران المدني بالاتفاق علي منحة تقدر بـ 2 مليون دولار أمريكي من قبل إدارة أمن النقل الأمريكي TSA لتجهيز بوابة بديلة لبوابة G5 بمطار القاهرة الدولي وهي (البوابة الخاصة بالرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية) و توفير جميع المعدات الأمنية لها.

كما تم تطبيق منظومة API/PNR وتوفير مبلغ يقدر 62 مليون مصري لصالح وزارة الطيران المدني ، بالإضافة إلي التنسيق مع إدارة النقل البريطاني DFT و ذلك لعودة شركات الطيران الإنجليزية للتشغيل من مطار شرم الشيخ/ الغردقة / مرسى علم، وتم أيضا التنسيق مع هيئة البحث و الإنقاذ و القوات الجوية والقوات المسلحة لتعديل بروتوكول التعاون ليشمل تأهيل المفتشين من اخصائيين وضباط البحث و الإنقاذ بالسلطة لتنفيذ التفتيش على مراكز البحث.