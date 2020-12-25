نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منهم مصر".. الدولي للسياحة يعلن: 200 وجهة تحصل على خاتم السفر الآمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الموقع الرسمي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC تقريراً عن آخر إحصاءات المقاصد السياحية التي حصلت على خاتم السفر الآمن Safe Travels stamp والذي أطلقه المجلس في مايو الماضي بهدف استعادة ثقة المسافرين والسائحين وإحياء قطاع السفر والسياحة عالمياً، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

أشار التقرير إلى حصول 200 وجهة سياحية حول العالم هذا العام على هذا الخاتم، لافتا إلى أن مصر جاءت من بين هذه الوجهات والمقاصد السياحية الشهيرة التي حصلت على الخاتم حيث قامت بطمأنة المسافرين واستعادة ثقتهم في السفر إليها مرة أخرى، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية لاستئناف السياحة الوافدة اليها وضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

وأوضح التقرير أن الحصول على هذا الخاتم يتيح للمسافرين فرصة لتمييز المقاصد التي اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للسلامة الصحية حول العالم والتي تضع صحة وسلامة المسافرين إليها على رأس أولوياتها مما يمكنهم من القيام برحلات آمنة بها.

ومن جانبها، أشارت جلوريا جيفارا رئيس المجلس الدولي للسياحة والسفر، إلى أن وصول عدد المقاصد التي حصلت على هذا الخاتم لهذا العدد يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها هذه المقاصد، كما أنه يؤكد على التعاون الذي يتم لإعادة بناء ثقة المسافرين والسائحين في جميع أنحاء العالم وإحياء قطاع السفر والسياحة الدولي.

جدير بالذكر أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC كان قد منح مصر هذا الخاتم Safe Travels stamp في يونيو الماضي، كما قام المجلس أيضا باعتماد الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لاستئناف السياحة الوافدة اليها بما يضمن سلامة وأمن السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.