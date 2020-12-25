فيديو.. مستشارة وزيرة الصحة: جميع أبحاث لقاحات كورونا مستمرة لمدة عام

جدة - نرمين السيد - وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتمعت مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا، لعمل التحليلات الجينية لمعرفة سلالات كورونا الموجودة فى مصر.
وأوضحت مستشار وزير الصحة للأبحاث، أنه فى غضون أسبوع أو 10 أيام سيتم التوصل إلى نتيجة بشأن السلالات.
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