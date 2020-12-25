البابا تواضروس يزور معهد التدبير الكنسى

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الجمعة، مقر المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، واستمع إلى شرح عن نشاط المعهد خلال الخمس سنوات الماضية، من عميد المعهد الدكتور مجدى لطيف السندى، والكورسات المتخصصة، فى مجالات التدبير الكنسى المتنوعة.





كما أدار قداسته مناقشة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والتدريب فى المعهد، حول تطوير العمل المؤسسى والبحثى فى مجالات الخدمة الكنسية. رافق قداسة البابا فى الزيارة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس، والأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

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