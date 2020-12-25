فيديو: هل يجوز للمرأة التفتيش فى هاتف زوجها؟.. المفتى يرد

جدة - نرمين السيد - وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن مؤسسة الزواج ليست مواجهة بين طرفين، ولكن فيها قدر من الشفافية والتواؤم بين الزوجين.
وأوضح أن من الضرورى تعميق الثقة بين الزوجين، مضيفًا: "لا ينبغى للزوج أو الزوجة التفتيش فى تليفون أى منهما الآخر".
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