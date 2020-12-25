بالتعقيم والكاميرات الحرارية.. المطارات المصرية تستعد لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - يواجه قطاع الطيران المدنى معركة شرسة أمام تحديات، هى الأسوأ على مدار تاريخ صناعة النقل الجوى، ويعد التحدى الأكبر هو مجابهة تداعيات جائحة كورونا على كافة مجالات وقطاعات الطيران المدنى، حيث اتخذت وزارة الطيران العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية على مستوى جميع المطارات المصرية.





ويجرى تعقيم وتطهير جميع المطارات المصرية بشكل دورى ومستمر، وكذا عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام، وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب.

كما جرى وضع ملصقات للتباعد الإجتماعى بين الركاب فى جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بجميع المطارات المصرية، كإجراء وقائى، يتم قياس درجة حرارة المسافرين وأطقم الركب الطائر، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعى لا يسمح له بالدخول.

كما تم تركيب عدد من الكاميرات الحرارية بكل من مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب وتم تعميمها على باقى مطارات جمهورية مصر العربية لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونياً.

وتم تركيب 116 من الكاميرات الحرارية بجميع المطارات المصرية، مع توفير أدوات التعقيم فى جميع أنحاء المطار، حيث يتم تعقيم اليدين عند الدخول لصالة السفر والوصول تم وضع ملصقات ولوحات إعلانية للتوعية بجميع المطارات المصرية.

ولمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجهت سلطة الطيران المدنى المصرى، عناية جميع شركات الطيران العاملة فى جميع المطارات المصرية، بأنه قد تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات، بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل الـ PCR، للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبية"، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.

كما تقرر استثناء القادمين من "نيوزيلاند - أستراليا - اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت"، يسمح لهم 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، نظراً لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات.

ونوهت سلطة الطيران لجميع شركات الطيران العاملة فى مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا، بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل PCR، للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـ PCR "بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة"، مقابل سداد الرسوم المقررة والتى تبلغ 30 دولارا أمريكيا، وتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من 1 سبتمبر 2002 لحين إصدار تعليمات أخرى.

ونوهت وزارة الطيران المدنى، بأنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان،

فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات "سواء المصريين أو الأجانب"، معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.