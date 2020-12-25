26 متدربا يشاركون فى دورة تدريبية بعنوان الملاحة بالأقمار الصناعية 

جدة - نرمين السيد - استضافت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فى الفترة من 17 وحتى 24 ديسمبر الجارى 26 متدربا من القوات المسلحة، والوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وسلطة الطيران المدنى للتدريب على أحدث تقنيات الملاحة بالأقمار الصناعية فى دورة تدريبية حول الملاحة القائمة على الأداء، وذلك فى إطار التعاون بين كل قطاعات الدولة لرفع كفاءة العنصر البشرى للنهوض بصناعه الطيران.





تأتى هذه الدورة تحت رعاية مهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة، وبالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى، وسلطة الطيران المدنى المصرى و الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وهى من أوائل الدورات التدريبية فى إطار بدء تشغيل المركز القومى لإدارة المجال الجوى بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. وصرح مهندس محمد سعيد محروس الذى حرص على حضور ختام فعاليات الدورة التدريبية، أن تلك الدورة هى الأولى فى إطار خطة التعاون بين وزارتى الطيران والدفاع لخلق مجال جوى أكثر ديناميكية وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. من جانبه، أكد الكابتن إيهاب محى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أن مجال الملاحة الجوية من المجالات التى تتطلب من العاملين فيها التطوير المستمر لقدراتهم لارتباطها بنظم الملاحة العالمية والتطوير السريع لتطبيقات الأقمار الصناعية، وأن الوطنية للملاحة الجوية باعتبارها المسؤول عن جميع خدمات الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية لا تتوانى عن تقديم العون لجميع جهات الدولة الراغبة فى الاستفادة من خبراتها والكوادر المميزة سواء على المستوى المصرى أو العربى أو الإفريقى.

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