إصابة السيناريست محسن الجلاد وأسرته بفيروس كورونا

أعلنت منذ قليل إصابة الكاتب والسيناريست الكبير محسن الجلاد بفيروس كورونا، وفقا لـ تحليل ال pcr ، والذي جاءت نتيجته إيجابية أمس.

و شعر الجلاد بأعراض وعكة صحية، هو وأفراد أسرته، فأجرى التحاليل الطبية، والتي كشفت إصابته، وزوجته، وأبنائه بفيروس كورونا.

وكشف الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع «مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت» تفاصيل الحالة الصحية للسيناريست الشهير ، وأنه وأفراد أسرته يخضعون حاليًا للعلاج وفقًا للبرتوكول الذي وضعته وزارة الصحة المصرية.

وناشد الجلاد الجميع بالدعاء لشقيقه وأسرته وكافة المصريين المصابين بالفيروس بالشفاء العاجل.