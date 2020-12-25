رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونياً

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محمد سياف - ابو ظبي - المخالفات المرورية في مصر يمكن الاستعلام عنها وسدادها إلكترونياً الآن في مصر، وذلك بدلاً من الذهاب إلى إدارات المرور لمعرفتها وسدادها، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية عن تقديم 7 خدمات إلكترونية للمواطنين من بينها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وأيضاً تجديد رخصة المركبة واستخراج بدل تالف وبدل فاقد منها، يأتي ذلك في ظل سياسة الدولة في الفترة الأخيرة بالارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، عن طريق الاستفادة من التقنيات الحديثة، ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يحصل عليها المواطن هي خدمات المرور وهو ما سوف نوضحه خلال تلك المقالة.

رابط وخطوات الاستعلام عن الخدمات المرورية إلكترونياً:-

أتاحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع نيابة المرور للمواطنين، الاستعلام إلكترونياً عن المخالفات المرورية وسدادها وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور.

2- يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

3- تظهر أمام المواطن النافذة التالية والتي تتطلب منه استيفاء بعض البيانات المطلوبة مثل تحديد ما إذا كانت رخصة القيادة أرقام أم حروف أم حروف وأرقام ثم القيام بكتابتها في الرقم المخصص لذلك.

4- يتم الضغط على رمز التحقق.

5- تظهر أمامك إجمالي المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليك، حيث تعد عملية سداد المخالفات المرورية

كذلك فإنه يمكن الدخول على موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها كذلك يمكن التظلم من قيمة المخالفة وخدمة متابعة طلب الاستعلام عن المخالفة.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تزداد الخدمات المرورية التي يمكن أن يحصل عليها المواطن بشكل إلكتروني للحصول على الخدمة بشكل أسرع وأسهل بدلاً من الذهاب إلى مكاتب إدارات المرور.