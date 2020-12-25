التعادل السلبي يحسم لقاء الإسماعيلي والبنك الأهلي اليوم

أنتهت نتيجة مباراة ناديي الإسماعيلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وأقيمت المباراة على ملعب ستاد الإسماعيلي وجائ تشكيل الفريقين كالتالي:

وجاء تشكيل البنك الأهلي، كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: بهاء مجدي، محمد كوفي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: حسام الصانع، معروف يوسف، محمد مثناني.

خط الهجوم: أحمد ياسر، محمد جمال بسيوني، أحمد علي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 4 نقاط، بعد تعادلين أمام المصري والإنتاج الحربي وخسارة على يد الجونة، محتلًا المركز الثالث عشر.

ويرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 5 نقاط محتلًا المركز السادس بعد فوز وتعادل، وتلقيه خسارة واحدة أمام سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن فريق الإسماعيلي يشهد أزمات إدارية وفنية، بعد إقالة المدرب البرازيلي ريكاردو، والإعلان عن تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الأول، قبل أن يعتذر عن استكمال مهمته عقب أول مران.