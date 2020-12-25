وفاة ثالث نواب برلمان 2021 حسن عيد عن محافظة السويس

توفي النائب حسن عيد، عضو مجلس النواب الفائز عن محافظة السويس بانتخابات برلمان 2021، ليكون النائب الثالث الذي وافته المنية قبل انطلاق أعمال المجلس بعد النائب فوزي فتي، والنائب خالد حجاج.



وكان اللواء حسن عيد يشغل منصب مساعد وزير الداخليه وخاض انتخابات مجلس النواب وفاز في جوله الاعادة.وأنهي 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .

و توافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا

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