فيديو .. عمرو أديب : يجب تشديد العقوبات ضد مخالفى الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - علق الإعلامى عمرو أديب، على زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية قائلًا : "إنه لا يريد التحدث عن وعى المواطن مثلما كان فى الموجة الأولى، ويريد قوانين رادعة من الحكومة ضد مخالفى التدابير الاحترازية".





وطالب أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، بتشديد القوانين على التجمعات والمخالفين للإجراءات الاحترازية، وأعرب عن استيائه بسبب الزحام الموجود داخل المطاعم والكافيهات. وتابع: "يجب أن يكون هناك جدية فى الأمر؛ وإلا لا نعرف ما قد يحدث فى المستقبل".

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