التنمية المحلية: إغلاق 10 آلاف محل مخالف لمواعيد الغلق.. والتشديد على منع احتفالات رأس السنة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التواصل مع المحافظات للتأكيد على منع أى احتفالات خاصة برأس السنة في المطاعم والكافيهات والأماكن السياحية، بحيث يتم تحقيق التباعد الاجتماعى والتأكيد على قرار وزير التنمية المحلية فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه من الأول من ديسمبر جرى غلق ما يفوق 10 آلاف محال عامة سواء كانت محالا أو أسواقا أو ورشا أو مطاعم أو مقاهى أو سناتر تعليمية، مخالفين لمواعيد الغلق، والفترة المقبلة سيكون هناك تشديد على أن أي مخالفات سيجرى التعامل بحزم مع المخالفين.

وقال تعليقا على الحديث عن إعادة الغلق: "كل الاحتمالات وادة طالما الأمور تأخذ درجات مختلفة ومتعاقبة، وكل الإجراءات الوقائية متخذة وعبارة عن خطوات ومراحل، ولا بد للجميع أن يكون على مستوى المسئولية وتطبيع التباعد الاجتماعى بالشكل الكافى".

وذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، زار مدينة القناطر الخيرية بشكل مفاجئ، وأمر بوحدات التدخل السريع برفع المخلفات، موضحا أن الوزير لم يترك الموقف إلا بعد توفير صناديق القمامة.

وأشار إلى أن الوزير غدا سيكون في محافظة أخرى، مؤكدا أنه سيكون هناك عدة جولات تفقدية في جميع أنحاء الجمهورية.