عمرو أديب: المصريين عايشين حياتهم بالطول والعرض ومقنتع أن الدور عليا فى الإصابة بكورونا

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه يجب على الدولة اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة فيروس كورونا فى ظل تزايد معدل الإصابات بشكل كبير، ومتابعا: "مقتنع أن الدور عليا فى طوابير الإصابة بفيروس كورونا"، ومؤكدا أنه كان يثق في وعى الشعب المصري خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، ولكنه الآن غير رأيه، قائلا: "ماليش دعوة بموضوع الوعي ده.. ومعرفش ربنا ليه ساترها معانا لحد دلوقتى في موضوع كورونا".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مش عارف أقول نقفل أسبوع أو 10 أيام لحد لما نشوف إيه الحكاية وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ولكن الكل مش عارف إيه السلالة الجديدة، ومش عارفين الوفيات فيها أكتر ولا الإصابات.. وما بقولش نقفل الطيران ولا نقفل البلد، ولكن نشوف الدول اللى قفلت لأن اللقاح لحد لما يوصل للناس قدامه شهرين 3 شهور".

وتابع : "مصر تسابق الزمن لتوفير جرعات كافية للمصريين، ولكن الفترة اللي جاية يجب أن يكون هناك جدية في التعامل مع كورونا، لأن الناس فى تكدس كبير، وفيه 1500 شخص من المصريين ملبسوش الكمامة في المترو.. ومبيعات الكمامة في مصر قلت".

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك إجراءات قوية من الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن البلد ليس بها مطعم واحد ملتزم بالإجراءات الاحترازية، ومترو الأنفاق حرر 1500 مخالفة لأشخاص غير ملتزمين بارتداء الكمامة.

وتابع، "أنا لا بتكلم على إغلاق، ولا على حظر تجول.. المصريين عايشين حياتهم بالطول والعرض.. أنا بطالب الدولة المصرية تحمينا، وأن تتخذ إجراءاتها بحسم،لان اللي هيشيل الشيلة هى الدولة، الدائرة بقت ضيقة أوي".