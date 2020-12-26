تراجع طفيف في الوفيات وارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل 1133 إصابة و49 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة عدد حالات الإصابات الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا حيث شهدت الأعداد نراجع طفيف في الوفيات فيما شهد ارتفاع عدد الإصابات. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الصحة تسجيل 1133 حالة إصابة بفيروس كورونا و49 وفاة.

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