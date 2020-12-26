نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
وقف الرحلات الجوية في مطار ناشفيل بعد الانفجار المتعمد
انهيار نجل المستشار لاشين إبراهيم عند دفنه.. صور
الأرصاد تحذر من طقس الغد ليلا.. وأمطار متوسطة على السواحل.. والصغرى 8 درجات
مطالب بتوقف الدراسة في مصر.. التعليم العالي تحسم الجدل
يضم 12 أغنية .. عمرو دياب يطرح ألبوم «يا أنا يا لأ» |تفاصيل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. تفاصيل الانفجار المتعمد في ناشفيل.. تشييع جنازة المستشار لاشين إبراهيم.. تحذير الأرصاد من طقس الغد.. ومطالب بتوقف الدراسة في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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