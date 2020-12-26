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عمر شويل - جدة يمكن الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، ولذلك يمكن للأفراد المستفيدين والمستفيدات الذين يعملون لدى القطاع الحكومي، الاستعلام عن تفاصيل المعاش بالرقم القومي إلكترونياََ، دون الحاجة للتوجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك أن يمكن على المستفيد يتبع طريقة الحصول على المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين، من التضامن الاجتماعي، وهذا يجب على المستفيد أن يقوم بإجراء الكشف الطبي التابع لبرنامج “تكافل وكرامة”.

وزارة التضامن الاجتماعي :

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، على أن الهدف منها توفير الأمان للمواطنين المصريين، وهذا عبر توفير تأمينات اجتماعية، والمعاشات التقاعدية، ولذلك في الفترة الأخيرة تم بذل الجميع قصارى جهودهم، لكي يتم تقديم أفضل الخدمات على أعلى مستوى لجميع المواطنين، ولذلك تم توفير تأمينات، ومعاشات لضمان حياة أفضل للمواطنين.

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يجب إدخال الرقم التأميني الخاص بالمستفيد، ثم كتابة كلمة السر. وفي حالة إذا كان الشخص جديد، يجب الضغط على كلمة مستخدم جديد، ثم بعد ذلك إدخال جميع البيانات. ثم بعد ذلك يجب كتابة الكود الموضح على الشاشة. يجب على المستفيد أن يضغط على أيقونة “التسجيل”.

ومن الجدير بالذكر أن الأهداف التي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي على تحقيقها، وهذا يعد لكي يتم تقليل الأسر المصرية الفقيرة، وفي هذه الحالة يتم زيادة نسبة إشباع الأسر المصرية من الاحتياجات الأساسية واحتياجات أسرته كاملة، ولذلك يتم توفير الدخل المادي للأسر ذات الدخل المنخفض، وهذا لكي يتم توفير حياة كريمة للأفراد وعائلاتهم لمحدودي أو معدومي الدخل، بالإضافة إلى ذلك يتم توفير عدة برامج اجتماعية، وأنشطة متعددة لكي يتم رفع مستوى حالتهم المعيشية ليواكب منظومة التنمية المستدامة، التي تقدم للمواطنين المصريين.

موقع التأمينات الإجتماعية القطاع الخاص :

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مصر عن عدة مجموعات للخدمات المختلفة العديدة الإلكترونية الكثيرة، وهذا من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ولذلك تم الإعلان عن أهم الخدمات الموجودة المقدمة، وهي معرفة تفاصيل الرقم التأميني للعاملين في الدولة في القطاع الخاص أو الحكومي، من خلال الدخول بالرقم القومي للمستفيد والمستفيدات.