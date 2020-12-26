انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة تقدم 6 نصائح هامة للمخالط لمريض مصاب بفيروس كورونا ويتم تنفيذها لمدة 14 يوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قدمت وزارة الصحة اليوم 6 نصائح هامة للمخالطين للمرض المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك استمراراً لدورها التوعوي في ظل تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وتجاوز الألف إصابة في اليوم لأول مرة منذ عدة شهور، وفي ظل التحذيرات الواردة من دول أوروبية بظهور سلالة جديدة من الفيروس أشد خطراً من السلالة السابقة.

وزارة الصحة تقدم 6 نصائح هامة للمخالط لمريض مصاب بفيروس كورونا

وجاءت هذه النصائح والتي يتم تنفيذها على مدار 14 يوم متصلة وفق ما يلي.

1- عند العطسة أو الكحة يجب وضع منديل ورقي على الفم، والتخلص منه فوراً، ووضعه في كيس مغلق، ثم إلقاءه في سلة المهملات، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون.

2- تجنب فعل أي نشاط وتقليل الإنتقال من المكان المخصص للعزل إلى أي مكان آخر، والتأكيد من التهوية بشكل جيد، والإبقاء على نوافذ المنزل مفتوحة.

3- يجب الحفاظ على ارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل من فور انتهاء استعمالها، وذلك بوضعها في كيس مغلق، وإلقاءها في المهملات.

اقرأ أيضاً:

“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% بجميع المصالح الحكومية في 4 محافظات

“رسمياً” موعد صرف معاشات يناير 2021 والدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

تعرّف على رصيدك من الإجازات الإعتيادية وفق قانون الخدمة المدنية

توقعات أسعار البنزين الجديدة بدايةً من يناير 2021 والحسم خلال أيام

4- ووفق إرشادات وزارة الصحة فيجب توفير شخص من الأسر بصحة جيدة للقيام على رعاية الشخص المخالط.

5- تخصيص مكان مرتب ونظيف وجيد التهوية للعزل.

6- الإلتزام بمدة الـ14 يوم المخصصة للعزل المنزلي، ويتم احتساب الـ14 يوم من آخر يوم تم فيه الإختلاط مع شخص مصاب بكورونا ومؤكد إصابته، وذلك وفق تقرير الصحة المرفق بالخبر.