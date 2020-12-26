انت الان تتابع تفاصيل خبر زيادة جديدة في مصابي كورونا اليوم الجمعة بمصر والإجمالي يسجل 130126 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 25 ديسمبر استمرار الزيادة في الإصابات، لتتجاوز الألف حالة لليوم الثاني على التوالي، وتأتي هذه الزيادة في إصابات كورونا تزامناً مع الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا ضربت أكثر من 5 دول أوروبية حتى الآن بل وظهرت في أول دولة عربية خليجية وهي دولة عمان، كما أن السلالة الجديدة للفيروس أكثر انتشاراً بنسبة 70% من السلالة السابقة.

ارتفاع حاد بـ أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة

وبدأت هذه السلالة الجديدة في الإنتشار ببريطانياً، بل وأعلن وزير الصحة البريطاني أول أمس عن ظهور سلالة جديدة أخرى، وأصبحت لندن الآن شبة منعزلة تماماً عن العالم بعد وقف رحلات الطيران منها وإليها، بل إنها اتخذت قرارات بالغلق التام وعدم الإحتفال بأعياد الميلاد.

وسجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 1133 حالة جديدة، وبهذا يصل إجمالي أعداد الإصابات في مصر حتى الآن إلى 130126 حالة، كما تم تسجيل 49 حالة وفاه جديدة خلال آخر 24 ساعة، لترتفع إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 7309 حالة حتى اليوم.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم 511 حالة شفاء جديدة، ووصلت إجمالي حالات الشفاء والتي خرجت من مستشفيات العزل الصحي حتى اليوم لـ 108985 حالة، كما تلقت الحالات المتعافية الرعاية الطبية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.