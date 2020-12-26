أشرف رشاد ينعي وفاة عضو مجلس النواب اللواء حسن عيد عن محافظة السويس

تقدم المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن بخالص العزاء في وفاه المغفور له باذن الله اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب عن محافظة السويس ، الذي فاضت روحه إلى بارئها اليوم الجمعة.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريمة وكل الأهل والأحباب، سائلين الله بأن يخلف عليهم خيرًا وأن يربط على قلوبهم برباط الصبر.

وتوفي النائب حسن عيد، عضو مجلس النواب الفائز عن محافظة السويس بانتخابات برلمان 2021، ليكون النائب الثالث الذي وافته المنية قبل انطلاق أعمال المجلس بعد النائب فوزي فتي، والنائب خالد حجاج.وكان اللواء حسن عيد يشغل منصب مساعد وزير الداخليه وخاض انتخابات مجلس النواب وفاز في جوله الاعادة.وأنهي 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .

و توافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021، وسط تدابير وإجراءات صارمة لتحقيق التباعد الإجتماعي لمواجهة أزمة كورونا.

يذكر أن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب سبق وأعلن عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب