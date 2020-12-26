تقارير إنجليزية: محمد صلاح المرشح الأبرز للفوز بالحذاء الذهبي في البريميرليج 2020/21

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2021.

ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول قائمة الهدافين في الوقت الحالي برصيد 13 هدفًا، بعد خوض 14 جولة (طالع الترتيب الحالي لقائمة الهدافين).

ونشرت صحيفة "ميرور" قائمة المرشحين الأبرز للحصول على جائزة الحذاء الذهبي، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في النسخة الحالية من البريميرليج.

وأضافت: "يتصدر نجم ليفربول قائمة الهدافين هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا في 13 مباراة حتى الآن، بمعدل مذهل بلغ 1.08 هدفًا كل 90 دقيقة".

وعن ذلك، قالت الصحيفة الشهيرة: "يسعى محمد صلاح للحصول على الحذاء الذهبي للمرة الثالثة بعد فوزه بها في موسم 2017/2018، وتقاسمه إياها في الموسم التالي مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج".

وترى "ميرور" أن محمد صلاح هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته.

وواصلت: "قلة هم من يراهنون على عدم إمكانية فوز صلاح بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في غضون أربع سنوات، خاصة أنه يلعب دورًا حيويًا مع كتيبة يورجن كلوب".

واختتمت: "معدل تسديد صلاح الحالي يعني أنه قادر على إنهاء الموسم بـ38 هدفًا، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وضمت قائمة المرشحين للتنافس على الحذاء الذهبي، من صحيفة "ميرور"، إلى جانب محمد صلاح كل من:

جيمي فاردي، ليستر سيتي.

سون هيونج مين، توتنهام.

كالفيرت لوين، إيفرتون.

هاري كين، توتنهام.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد.

وكانت تقارير صحفية أشارت أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول في وقت قريب، مشيره الى ان الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هو من يعمل على رحيل موكله من قلعة الانفليد.

وكان محمد صلاح قد فجر مفاجأة في حوار أجراه مع جريدة "آس" الإسبانية وقال إنه لا أحد يعرف ما يخبئ المستقبل خاصة في لعبة مثل كرة القدم، ولكنه اعترف بإحباطه وخيبة أمله الشديدة من مدربه يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة في مباراة ميتلاند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واشارت التقارير أن رامي عباس يعمل هذه الأيام على بيع صلاح لنادٍ جديد في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان تقرير صحفي بريطاني، قد حسم الخميس الماضي، مصير النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، في ظل حالة الشكوك التي تحوم حول جناح الريدز.

وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لن يجدد تعاقده من الريدز ومسئلة استمراره داخل قلعة الأنفيلد محل شك كبير.

وأضافت الصحيفة: أن الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سيجبر على رحيل اللاعب، بسبب القيمة المالية التي ستعود من بيعه.

وأوضحت التقارير البريطانية : أن كلوب سوف يلجأ لإعطاء الضوء الأخضر، لرحيل هداف فريقه من أجل الحصول على أموال كبيرة للتعاقد مع نجوم أخرى وإعادة البناء مجددًا في الخط الأمامي.

وأفادت: رغم حصول صلاح على راتب أسبوعي يقدر 200 ألف جنيه إسترليني، ومع رغبة الإدارة في تحسين تعاقده لكن مو لن يمدد عقده مع النادي في المستقبل القريب.

وأكدت الصحيفة: الأمر محسوم في حالة انتهاء هذا الموسم دون نجاح مساعي إدارة ليفربول للوصول لاتفاق مع محمد صلاح على تجديد التعاقد، فسوق يكون مستقبله على المدى البعيد مهدد بشكر كبير ولن يكون في الريدز وسينتقل في مكان أخر.

وينتهي عقد الأسطورة المصرية مع ليفربول في يونيو 2023.

وفي وقت سابق تحدث محمد ابوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح ليس سعيد في ليفربول دون الحديث عن السبب الحقيقي ولكن اتوقع بسبب اشاراة القيادة ولكن رغم ذلك لن يتغير مستواه في اللعب حيث يستمر عقد محمد صلاح حتي عام2023.

وأشارت أنباء إلي شكوك حول رحيل محمد صلاح لاعب ليفربول من الفريق بسبب عدم التقدير الكافي حيث له الاحقية في امتلك اشارة القيادة برغم من تقديمه لمستوي مميز مع النادي وتحقيق العديد من البطولات والأنتصارات وبسبب تصريحاتة عن امكانية رحيله عن النادي تم استبعاده من القائمة الأساسية وجلوسه علي مقاعد البدلاء.