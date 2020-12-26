صفقة الموسم.. الأهلي يحسم صفقة سيرنيو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي حسم صفقة الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب سن داونز للتعاقد معه، وأضاف المصدر ان المفاوضات الدائرة بين الأهلي والنادي الجنوب إفريقي للتعاقد مع نجمه الأجوروجوياني باعتباره الخيار الأول بالنسبة لموسيماني.
وكان مسؤولوا النادي الأهلي، قد تفاجأ بعدما أبلغهم المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدم اقتناعه بإمكانيات لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، الذي تعاقد النادي الأهلي معه مطلع هذا الموسم قادما من المقاولون العرب.
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وكلفت صفقة طاهر محمد طاهر خزينة النادي الأهلي أكثر من 20 مليون جنيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي، كونه سيكون البديل المناسب لرمضان صبحي، الذي ترك النادي الأهلي لينتقل إلى بيراميدز.
وشدد بيتسو موسيماني على لجنة الكرة بالنادي الأهلي، سرعة التعاقد مع الأورجوياني جاستين سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والذي يراه موسيماني البديل المناسب لطاهر في حال رحيله عن الأهلي.انتاب المسئولين داخل النادي الأهلي القلق حول حالة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد استمراره داخل الحجر الصحي لاكثر من أسبوع، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وظهرت اليوم نتيجة المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي خضع لها موسيماني مساء أمس، وعلى عكس التوقعات بشفائه إلا أن نتيجة المسحة ظهرت إيجابية، مما يعني استمراره داخل الحجر الصحي.
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