صفقة الموسم.. الأهلي يحسم صفقة سيرنيو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي حسم صفقة الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب سن داونز للتعاقد معه، وأضاف المصدر ان المفاوضات الدائرة بين الأهلي والنادي الجنوب إفريقي للتعاقد مع نجمه الأجوروجوياني باعتباره الخيار الأول بالنسبة لموسيماني.

وكان مسؤولوا النادي الأهلي، قد تفاجأ بعدما أبلغهم المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدم اقتناعه بإمكانيات لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، الذي تعاقد النادي الأهلي معه مطلع هذا الموسم قادما من المقاولون العرب.

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وكلفت صفقة طاهر محمد طاهر خزينة النادي الأهلي أكثر من 20 مليون جنيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي، كونه سيكون البديل المناسب لرمضان صبحي، الذي ترك النادي الأهلي لينتقل إلى بيراميدز.