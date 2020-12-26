بينهم مصر .. حصول 200 وجهة سياحية حول العالم على خاتم السفر الآمن

جدة - نرمين السيد - نشر الموقع الرسمى للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقريراً عن آخر إحصاءات المقاصد السياحية التى حصلت على خاتم السفر الآمن Safe Travels stamp، والذى أطلقه المجلس فى مايو الماضى بهدف استعادة ثقة المسافرين والسائحين وإحياء قطاع السفر والسياحة عالمياً، وذلك فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأشار التقرير، إلى حصول 200 وجهة سياحية حول العالم هذا العام على هذا الخاتم، لافتا إلى أن مصر جاءت من بين هذه الوجهات والمقاصد السياحية الشهيرة التى حصلت على الخاتم، حيث قامت بطمأنة المسافرين واستعادة ثقتهم فى السفر إليها مرة أخرى، وذلك فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية لاستئناف السياحة الوافدة إليها وضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة.

وأوضح التقرير، أن الحصول على هذا الخاتم يتيح للمسافرين فرصة لتمييز المقاصد التى اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للسلامة الصحية حول العالم والتى تضع صحة وسلامة المسافرين إليها على رأس أولوياتها مما يمكنهم من القيام برحلات آمنة بها.

ومن جانبها، أشارت جلوريا جيفارا رئيس المجلس الدولى للسياحة والسفر، إلى أن وصول عدد المقاصد التى حصلت على هذا الخاتم لهذا العدد يعكس الجهود الكبيرة التى قامت بها هذه المقاصد، كما أنه يؤكد على التعاون الذى يتم لإعادة بناء ثقة المسافرين والسائحين فى جميع أنحاء العالم وإحياء قطاع السفر والسياحة الدولى.

جدير بالذكر أن المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC كان قد منح مصر هذا الخاتم Safe Travels stamp فى يونيو الماضي، كما اعتمد المجلس أيضا الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لاستئناف السياحة الوافدة إليها بما يضمن سلامة وأمن السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.