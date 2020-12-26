جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب ضعف الجهاز المناعى لديهم، لافتا إلى أن الدولة عملت على توفير مستشفى عزل للأطفال بدءا مع الموجة الثانية من كورونا.







وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يعرض على "إم بى سى مصر"، ويقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن شهرى يناير وفبراير ستزداد نسبة إصابات كورونا فيهما جدا، ثم من النصف الثانى من فبراير تبدأ الأعداد فى التناقص مرة أخرى وذلك وفقا للتقديرات.



وتابع أن هناك علماء أكدوا أنه مع مرور الوقت الوقت يتحول الفيروس إلى موسمى، مضيفا أن هناك 5 طفرات حدثت فى الفيروس بمصر، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تمر هذه الأزمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. وزير التعليم العالى : زيادة إصابات كورونا فى يناير وفبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.