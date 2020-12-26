المفتى : حقوق الإنسان مصدرها إلهى وقضايا الإعدام تدرس بشكل دقيق

جدة - نرمين السيد - وأوضح مفتى الجمهورية، فى تصريحات الليلة، أن الدين الإسلامى شرع مقاصد 5 عظمى، وهى حق: حماية النفس، الدين، والعقل، والعرض، والمال" على اختلاف فى الترتيب بين الفقهاء، مشيرًا إلى أن كل حق يقابله واجب ومسؤولية، لافتا إلى أن التشريع الإسلامى ضم نصوصًا صريحة أشارت إلى حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان نابعة من مصدر إلهى سبق جميع الاتفاقيات الدولية.

وقال مفتى الجمهورية، إن ادعاءات بعض التيارات الغربية أن الإسلام لا يحفظ حق الإنسان فى الاعتقاد لأنه يطبق حد الرد، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل إنسانًا ترك دينه، فلا يمكن إجبار أحد على الاعتقاد، والإسلام ليس فيه إكراه على المعتقد.

وأضاف مفتى الجمهورية: أما عن تفسيرات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لبعض النصوص التى يستغلونها فى قتل من يخالفهم العقيدة فأشار المفتى إلى أن تفسير التكفيريين لقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز «فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، يبين أنهم لم يذكروا المعنى الحقيقى لها، فيسمونها بآية السيف، وبفهمهم هذا يعتبرون أن هذه الآية الكريمة نسخت مائة آية من القرآن الكريم تدعو إلى الرحمة والتسامح والعيش المشترك والتحضر.

وقال مفتى الجمهورية:"إن هؤلاء الإرهابيين لم يقرءوا هذه الآية فى سورة متكاملة مع بقية النصوص الأخرى، ولم يقرءوها فى ضوء النموذج النبوى وهو المبين الحقيقى لمرامى ومقاصد القرآن الكريم ولمعانى الألفاظ، موضحا أن فكرة سيادة القانون هى التى يجب أن تكون سائدة فى المجتمع، مؤكدًا أن فكرة النظام العام فى الدولة قانونية ومطبقة فى الغرب والشرق وتعنى بأن هناك مساحة لا بد من الحفاظ عليها وبدونها يكون المجتمع فى خلل، وأنها نفس فكرة المقاصد الضرورية التى يحمى المجتمع من خلالها.

وأضاف مفتى الجمهورية قائلًا: "لو قرأنا هذه النصوص متكاملة فسنفهم أحاديث النبى مع الآيات الكريمة، فالنص القرآنى يقول: (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، كما قال النبى من بدل دينه فاقتلوه، وهناك حديث شريف آخر كان نصه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث كان من بينهم التارك لدينه المفارق للجماعة".

وأوضح مفتى الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهى ليست من اختصاص أى إنسان، ومرتبطة بالتوفيق الإلهى فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وبالتالى لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، قتل إنسانا ترك دينه، أما حرب الردة فإن أبا بكر الصديق لم يحارب المرتدين لأنهم تركوا الدين، ولكن لأنهم خرجوا عن الجماعة.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن سيدنا أبا بكر الصديق رضى الله عنه فى حربه للمرتدين لم يكن فقط لردتهم ولكن لخروجهم على النظام العام، مشددًا على أن حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها.

وعن الحرية الجنسية فى الإسلام أوضح مفتى الجمهورية أن حقوق الإنسان منطلقة من القيم الدينية التى هى مقدمة على القيم الإنسانية، وهو ما يعنى أن القيم الإنسانية تستمد قيمتها من القيم الدينية، وأن المساحة مشتركة فى الأديان فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القيم الدينية ترفض ما يسمى بالحرية الجنسية، وأنها منضبطة فى الإسلام بشدة.

ورد مفتى الجمهورية على استغلال الغرب قضية تطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت عليهم جرائم القتل والإرهاب فى تشويه صورة مصر، مؤكدًا أن القانون المصرى الذى ينص على عقوبة الإعدام يطبق وفق ضوابط صارمة وفى قضايا معينة وبعد تحقيق عادل، مؤكدا أن: "أن قضايا الإعدام لا دخل لها بالسياسة من قريب أو بعيد، ونحن نشهد أن القضاء المصرى شامخ وعادل فى هذه القضايا وغيرها؛ لأن الضمانات التى وضعها المشرع المصرى تضمن هذه الحقوق".

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن دار الإفتاء رأيها استشارى فى قضايا الإعدام، وأنها تطلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بكل مفصل، لترى هل ما جاء من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا فى الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق، مضيفا: أنه بعد 2011 حدث خلل وانتشرت جرائم الاغتصاب وخطف الفتيات وقتلهن وهو ما أدى إلى كثرة عدد الجرائم والقضايا، وأوضح أنه لا ينظر إلى أسماء أو انتماءات المتهمين عند نظر ملفات القضايا.

وقال مفتى الجمهورية: لا ينبغى ولا يجوز للزوجين تجسس أحدهما على الآخر ويجب دعم وتعزيز الثقة، مؤكدًا أنه يجب الاحتفاظ بالخصوصية ، مضيفا أن مؤسسة الزواج ليست مواجهة بين طرفين، ولكن فيها قدر من الشفافية والتواؤم بين الزوجين، أنه لا ينبغى للأب والأم التدخل فى الحياة الزوجية لأبنائهما لتجنب حدوث مشكلات فى حياتهم الزوجية ينتج عنها الانفصال.