ميناء القاهرة الدولى يواصل أعمال تطوير صالات المطار 

جدة - نرمين السيد - قال المحاسب مجدى إسحاق، رئيس ميناء القاهرة الدولى، إن هناك خطة تفعيل وصيانة بمبانى مطار القاهرة الجوى الذى يعد بوابة مصر الأولى، وتم تنفيذ منها أعمال الصيانة داخل مبنى "الركاب1".





وكشف فى بيانه، اليوم الجمعة، أنه جرى صيانة جميع أجهزة إنذار الحريق بالمبنى والسيور، والسلالم الكهربائية، والمصاعد والأجهزة، والمعدات أمام صالة البترول، وتغيير الأجزاء التالفة من الأسقف المعلقة بصالة "الوصول1"، والترانزيت العلوى أعلى مخارج صالة "الوصول1".

وأشار رئيس ميناء القاهرة الدولى، إلى صيانة وترميم الأرضيات أمام "صالة 2" من جهة المهبط، وصيانة للمحولات بمحطة الكهرباء الرئيسية 801، والمحطات التابعة لها بمبنى "الركاب1"، بالإضافة لأعمال الصيانة بمبنى "الركاب 2" ومعالجة الهبوط الأرضى بمنطقة المهبط بجوار كوبرى التحميل "رقم 3".

ولفت إلى أنه جرى إجراء صيانة شاملة للأجهزة والمعدات لأنظمة الـ S.S، وأعمال الصيانة الكهربائية بمبنى "الركاب 2"، كما جرت صيانة أجهزة الشبكات وكابلات الفايبر والـ UTP داخل MER1 وجارٍ إجراء الصيانة داخل MER2.

وعن أعمال الصيانة بمبنى "الركاب 3"، أكد أنه تم صيانة جميع الأبواب المعدنية، والخشبية بالمبنى والتأكد من سلامة كل الأجزاء وفحصها مع استكمال أعمال التطوير والصيانة اللازمة لأجهزة غرف التحكم الرئيسية MER1، بالإضافة للصيانة الوقائية لأجهزة الكشف عن الحقائب والأجسام والمواد المتفجرة والمواد المعدنية.

وأوضح أنه جرى إجراء صيانة للمصاعد والسلالم المتحركة والمشايات وكبارى التحميل بمبنى الركاب "رقم 3" مع الصيانة الوقائية لأنظمة الكهرباء.