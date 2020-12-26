إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا فى سبتمبر الماضى ويؤكد: عزلت نفسى في أوضة على السطح 10 أيام

قال الإعلامى إبراهيم عيسى: "إن خطر كورونا لا يقترب ولكنه موجود بالفعل، فنحن نعيش فى وباء فى العالم كله، وممتد لأسابيع وشهور، حتى يقضى اللقاح على الفيروس، وعلينا أن ندرك أن المعركة فى قمتها، والأرقام الرسمية وغير الرسمية تزداد، فالحل من الدولة والمجتمع، ونحن اليوم أمام مشهد مهم جدا وهو تواجد الرئيس السيسى وسط مجموعة من المواطنين وهو يرتدى الكمامة، فهل الحكومة ستظل تراهن على الوعى والإجراءات الاحترازية، فليس مطلوب مننا إلا ذلك".
وأضاف عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس: "الشجاع اللى مش عاوز يلبس الكمامة يروح يتفرج على المستشفيات، فكل عائلة فى مصر هناك حالة كورونا"، مشيراً إلى أنه أصيب بالفيروس فى سبتمبر الماضى، وقام بعزل نفسه لمدة 10 أيام "فى أوضة على السطح".
وتابع متسائلا: "هل نستطيع أن نمر من الأزمة بثبات، أم يحتاج الأمر إلى إعادة تفكير فى فكرة إغلاق جزئى أم كلى، فهناك الكثير من الأطروحات، ولدى الحكومة معطيات وستأخذ قراراتها، فالفيروس خطر على الجميع، والأمر يحتاج مننا إلى رشد، فمصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد، وأيضا لدينا تعاقد مع 20 مليون جرعة من سونى فارم، وما اعتمدته الصحة العالمية ومصر من بينهم، يكون الأولى بالرعاية كبار السن والطواقم الطبية، وفى الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتم توزيعه، وكذلك فى أوروبا والمملكة العربية السعودية، وكافة المسئولين والمشاهير فى العالم بدأوا فى الحصول على اللقاح".
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