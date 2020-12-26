شهادات الاختيار من بنك مصر.. الشروط والفوائد

تعتبر شهادات الادخار من أهم الشهادات الادخارية التي يقدمها بنك مصر لما لها من أهمية كبيرة لدى العملاء، إذ توفر لهم عائد أعلى من حسابات التوفير والودائع فى معظم الأحيان، ويتيح بنك مصر العديد من شهادات الادخار، ومنها شهادة "الاختيار" ذات العاند التراكمي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة الاختيار من بنك مصر والعائد عليها.
شهادات الاختيار من بنك مصر
- إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة تصل إلى 5 أو 10 سنوات.
- القيمة الاسمية للشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.
- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
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- استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- الاقتراض بضمان الشهادة لحد 90% من قيمتها.
- العائد للشهادات بالجنبه: 8.25% مركب للشهادة الخماسية، و8.75% مركب للشهادة ذات الـ 10 سنوات.
- العائد للشهادات بالدولار: 2.15% مركب للشهادة الثلاثية، و2.2 مركب للشهادة خماسية.
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