فروع بنك CIB تفوز بجائزة أمل العربي في "ترشيد استهلاك الورق والطاقة"

احتفلت إدارة بنك CIB بالفروع الفائزة بجائزة أمل العربي المخصصة لمبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة، إيمانًا من فروع بنك CIB والاستراتيجية المتابعة لمواكبة العصر التكنولوجي في التنمية الاقتصادية.

بنك CIB نشر بنك CIB عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، "يسر CIB أن يهنئ الفائزين بجائزة أمل العربي المخصصة لمبادرات ترشيد استهلاك الورق والطاقة خلال الربع الثالث من عام 2020! تم منح الجائزة لفرعي CIB بطنطا وسموحة لنجاحهما في تسجيل أعلى نسبة بين الفروع من حيث خفض استهلاك الورق والكهرباء بواقع 47% و40% خلال الربع الثالث من عام 2020. تهانينا على إحداث فرق".

عمليات التوريق في بنك CIB وشارك بنك CIB في إدارة الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، والمدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشارك بنك CIB في إدارة الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، والمدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. اقرأ أيضًا.. بنك CIB يكشف الفرق شهادة الإدخار بالعائد الثابت والمتغير



وأكد بنك CIB إن هذا الإصدار يعد الأكبر فى السوق المصرية، وتم على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، و6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالى.



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