5 باقات اتصالات مصر نت Etisalat بعروض مختلفة .. "اختار اللى يناسبك"

ينشر دوت الخليج أبرز 5 باقات اتصالات مصر للنت بعروض مختلفة، لكى يختار منها عملاء الشركة المناسب لهم، حيث تتنوع باقات اتصالات مصر للنت بالميجاباتيس والدقائق وحتى الأسعار مختلفة لتناسب احتياجات كافة فئات المستخدمين.

باقة النت من اتصالات 10 جنيه

للاشتراك في باقة 10 جنيه أرسل رقم 10 على 090، وللاشتراك في باقة 20 أرسل رقم 20 على 090، وللاشتراك في باقات النت العادية يتم استخدام الأكواد التالية:

باقة نت 10 جنيه #112*566*

باقة نت 15 جنيه #1133*566*

باقة نت 25 جنيه #11344*566*

باقة نت 50 جنيه #11345*566*

إلغاء باقة النت #1357*566*

لمعرفة ميعاد تجديد باقة النت #1341*566*

لمعرفة استهلاك باقة النت #5*566*

تجديد نفس الباقة #121*566*.

لمعرفة أكواد تجديد الباقي في اتصالات أقدم لك: اكواد تجديد باقة نت أو مكالمات اتصالات قبل ميعادها

باقات سوبر كونكت ميكس الانترنت

تعتبر من أكبر الباقات التي تطرحها شركة اتصالات كما أنها من أرخص أسعار الباقات، ويتم محاسبة العميل بالميجا الواحدة عند الدخول إلى مواقع الفيسبوك وتويتر وسناب شات.

• سوبر كونكت 10 تمنحك 350 ميجا بايت أساسية بالإضافة إلى 350 ميجا بايت لمواقع التواصل والستريمنج.

• باقة سوبر كونكت 20 جنية تمنحك 750 ميجا أساسية بالإضافة إلى 750 إضافية لمواقع التواصل والستريمنج.

• باقة سوبر كونكت 35 جنية تمنحك 1.5 جيجا بايت أساسي بالإضافة إلى 5 إضافي.

• صلاحية باقة اتصالات سوبر كونكت ميكس الشهرية 28 يوم فقط مع إمكانية ترحيل الميجات قبل موعد تجديد الباقة.

أكواد باقات ميكس الانترنت

تفاصيل باقة كونكت الأسبوعية 7

• استعلام عن باقة النت #2341*566*• إلغاء باقة نت كونكت #23571*566*• لتجديد نفس باقة النت #55*566*• باقة سوبر نت كونكت ب 10 جنيه #10*22*• باقة سوبر نت كونكت ب 20 جنيه #20*22*• باقة سوبر نت كونكت ب 35 جنيه #35*22*• باقة سوبر نت كونكت ب 65 جنيه #65*22*• استعلام باقة سوبر كونكت #441*22*• إلغاء باقة سوبر كونكت #77*22*• التجديد نفس باقة سوبر كونكت #31*22*.سعر هذه الباقة سبع جنيهات وتمنح العميل 350 ميجا يتمكن من خلالهم تصفح كل مواقع الانترنت، وللاشتراك في هذه الباقة اطلب كود *566*7#، وإلغاء هذه الباقة اطلب الكود *566# أو أرسل رسالة c على 566، وبعد انتهاء الباقة تحسب لك الميجا ب 15 قرش.

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باقات اتصالات كونكت اليومية

تقدم الباقة بجنيه واحد يومياً وتمنح العميل 50 ميجا لتصفح كل مواقع الانترنت وللاشتراك في هذه الباقة اطلب الكود *566#، وباقة سوشيال غير محدود بجنيه واحد فقط وأرسل رقم 2 إلى 566.وباقة أخرى ب2 جنيه تمنح العميل 150 ميجا لليوتيوب فقط للاشتراك اضغط 3 إلى رقم 566.