المصرية للاتصالات توفر عروض WATCH iT لمدة 3 شهور بـ 75 جنيه

أعلنت المصرية للاتصالات عن عروض WATCH iT لمدة 3 شهور بـ 75 جنيه، لاسيما أن الكثيرون حاليًا يلجأون لمشاهدة الأفلام والمسلسلات على المنصات الإلكترونية لأنها تعرض بشكل حصري ومع ارتفاع سعر الاشتراك لايتمكون من المشاهدة، لذا وفرت المصرية للاتصالات العروض WATCH iT.
عروض المصرية للاتصالاتونشرت المصرية للاتصالات عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، " الآن من WE بتقدملك خدمة !WATCH iT لمدة 3 شهور بـ 75 جنيه بس لعملاء we space عشان تستمتع باقوي المسلسلات مع وي في أي وقت و في أي مكان وبدون إعلانات".
شروط عروض المصرية للاتصالات على WATCH iT
• يجب أن يكون خط الإنترنت الأرضي مفعل.
• يتم خصم الإشتراك في الخدمة من رصيدك أو إضافة قيمة الإشتراك لفاتورتك القادمة كل 30 أو90 يوم طبقاً لباقة WatchiT المشترك عليها.
• يمكنك شحن رصيدك من خلال تطبيق المحمول My WE https://te.eg/App أو الموقع الإلكتروني my.te.eg أو عن طريق فوري، مصاري، أمان، سداد، ممكن، خدماتي وBee وجميع فروع WE .
• الأسعار غير شامله الضرائب.
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