كل ماتريد معرفته باقات أحسن ناس من أورنج .. الأسعار والوحدات

يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن باقات أحسن ناس من أورنج والتى تبدأ أسعارها من 5 جنيهات وتوفر ميجاباتيس مناسبة يمكن استخدامها للسوشيال تصفح الإنترنت، وتقدم باقات أحسن ناس من أورنج العديد من العروض يوضحها دوت الخليج في هذا الموضوع.
باقة أحسن كارت لأحسن ناس 5 جنيه من أورنج– تعطي لك 200 وحدة أو 400 سوبر ميجابايتس.
– صلاحية الباقة يومين .
– سعر الكارت 5 جنيه ويعطيك رصيد 3.5 جنيه.
باقة أحسن كارت لأحسن ناس 7 جنيه من أورنج– تعطي لك 300 وحدة أو 600 سوبر ميجابايتس.
– صلاحية الباقة 3 أيام .
– سعر الكارت 7 جنية ويعطيك رصيد 4.9 جنيه.
باقة أحسن كارت لأحسن ناس 10 جنيه من أورنج– تعطي لك 475 وحدة أو 950 سوبر ميجابايتس.
– صلاحية الباقة 7 أيام.
باقة أحسن كارت لأحسن ناس 15 جنيه من أورنج– تعطي لك 800 وحدة أو 1600 سوبر ميجابايتس.
– صلاحية الباقة 7 أيام .
– سعر الكارت 15 جنيه ويعطيك رصيد 10.5 جنيه.
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باقة أحسن كارت لأحسن ناس 25 جنيه من أورنج– تعطي لك 1100 وحدة أو 2200 سوبر ميجابايتس.
– صلاحية الباقة 14 أيام.
– سعر الكارت 25 جنيه ويعطيك رصيد 17.5 جنيه.
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