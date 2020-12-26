في الكريسماس.. عروض فودافون 2021 على المطاعم.. دوت الخليج ينشر الأسعار

أعلنت فودافون عن تقديم مجموعة من العروض على المطاعم لدعم عملائها في الحصول على الوجبات بأسعار مخفضة في رأس السنة، لذا ينشر دوت الخليج أسعار عروض فودافون على وجبات المطاعم والتى تصل عروضها إلى 30 %.

عرض كنتاكي فودافون 2021

عرض هارديز فودافون 2021

عرض بيتزا هات فودافون 2021

عروض منيو هارديز من فودافون 2021 500 فليكس كوينز = خصم 30 % أو أكثر على منيو فليكس pizza hut خصم %30 على بيتزا وسط + بيبسى500 فليكس كوينز = خصم 30 % أو أكثر على منيو فليكس – wrapper sandwich = 40 جنيه بدلا من 61.5 جنيه – famous star combo = 40 جنيه بدلا من 61.5 جنيه – mushroom burger combo = 40 جنيه بدلا من 59.5 جنيه – double cheese burger combo = 40 جنيه بدلا من 54 جنيه – double cheese burger = 45 جنيه بدلا من 86.5 جنيه اقرأ أيضًا.. لصرف العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل فتح حساب فودافون كاش



عرض منيو kfc من فودافون

500 فليكس كوينز = خصم 30 % او اكتر على منيو فليكس 500 فليكس كوينز = خصم 30 % او اكتر على منيو فليكس – roller meal = 17 جنيه بدلا من 25.99 جنيه – mix meal = 42 جنيه بدلا من 68.48 جنيه – rice+sripes meal = 24 جنيه بدلا من 36.48 جنيه – crispy strips meal = 45 جنيه بدلا من 72.98جنيه – individual meal = 50 جنيه بدلا من 82.86 جنيه – family meal = 124 جنيه بدلا من 191 جنيه



والجدير بالذكر يواصل دوت الخليج متابعة كافة عروض فودافون على الأنشطة والخدمات المجتمعية وليست باقات الإنترنت والمكالمات.

دجاج كنتاكي تخفيضات تبدأ من %30 على منيو فليكسهارديز تخفيضات تبدأ من %30 على منيو فليكس