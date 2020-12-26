أعلنت فودافون عن تقديم مجموعة من العروض على المطاعم لدعم عملائها في الحصول على الوجبات بأسعار مخفضة في رأس السنة، لذا ينشر دوت الخليج أسعار عروض فودافون على وجبات المطاعم والتى تصل عروضها إلى 30 %.
عرض كنتاكي فودافون 2021دجاج كنتاكي تخفيضات تبدأ من %30 على منيو فليكس
عرض هارديز فودافون 2021هارديز تخفيضات تبدأ من %30 على منيو فليكس
عرض بيتزا هات فودافون 2021
عروض منيو هارديز من فودافون 2021500 فليكس كوينز = خصم 30 % أو أكثر على منيو فليكس
– wrapper sandwich = 40 جنيه بدلا من 61.5 جنيه
– famous star combo = 40 جنيه بدلا من 61.5 جنيه
– mushroom burger combo = 40 جنيه بدلا من 59.5 جنيه
– double cheese burger combo = 40 جنيه بدلا من 54 جنيه
– double cheese burger = 45 جنيه بدلا من 86.5 جنيه
اقرأ أيضًا.. لصرف العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل فتح حساب فودافون كاش
عرض منيو kfc من فودافون
500 فليكس كوينز = خصم 30 % او اكتر على منيو فليكس
– roller meal = 17 جنيه بدلا من 25.99 جنيه
– mix meal = 42 جنيه بدلا من 68.48 جنيه
– rice+sripes meal = 24 جنيه بدلا من 36.48 جنيه
– crispy strips meal = 45 جنيه بدلا من 72.98جنيه
– individual meal = 50 جنيه بدلا من 82.86 جنيه
– family meal = 124 جنيه بدلا من 191 جنيه
والجدير بالذكر يواصل دوت الخليج متابعة كافة عروض فودافون على الأنشطة والخدمات المجتمعية وليست باقات الإنترنت والمكالمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في الكريسماس.. عروض فودافون 2021 على المطاعم.. دوت الخليج ينشر الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.