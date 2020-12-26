طقس اليوم : شبورة صباحية وأمطار على هذه المناطق .. وعظمى القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم السبت حالة الطقس نهارا شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





كما توقعت الأرصاد، أن يكون هنام طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس ليلا فسيكون باردا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وسيكون هناك أمطار خفيفة ( 40% تقريبا ) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 13

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 23 14

مطروح 20 11

السلوم 20 09

سيوة 20 09

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 21 10

رفح 20 11

راس سدر 22 12

نخل 19 05

نويبع 24 16

طابا 22 11

كاترين 16 04

الطور 23 14

شرم الشيخ 24 19

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 22 08

بنى سويف 22 08

المنيا 22 09

اسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 10

الاقصر 26 11

اسوان 27 12

ادفو 27 12

ابوسمبل 25 13

الوادى الجديد 23 12

شلاتين 28 18

ابورماد 27 17

حلايب 26 19

راس حدربه 27 19