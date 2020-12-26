البنك الأهلي المصري يؤكد ثبات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26 -12-2020 في التعاملات الصباحية

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-12- 2020 في البنك الأهلي المصري حالة من الاستقرار نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت لأنهم العطلة الرسمية، ولكن مازال المواطنين لديهم عادة متابعة أسعار العملات في البنك الأهلي المصري كل صباح من خلال نشرات وسائل الإعلام عن الخدمات المصرفية.
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
يستعرض دوت الخليج أسعار العملات الأجنبية اليوم طبقًا لتحديثات البنك الأهلي المصري على النحو التالي:
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم في البنك الأهلى المصرى 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومثبت صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.
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سعر الريال السعودى اليومجاء سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى بقيمة 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومبلغ صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.
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