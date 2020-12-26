البنك الأهلي المصري يؤكد ثبات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26 -12-2020 في التعاملات الصباحية

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-12- 2020 في البنك الأهلي المصري حالة من الاستقرار نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت لأنهم العطلة الرسمية، ولكن مازال المواطنين لديهم عادة متابعة أسعار العملات في البنك الأهلي المصري كل صباح من خلال نشرات وسائل الإعلام عن الخدمات المصرفية.





أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم في البنك الأهلى المصرى 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ثبت صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع. ثبت صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع. اقرأ أيضًا.. البنك الأهلي المصري يخفض الفوائد على الشهادة البلاتينية 1%.. اعرف نسبة العائد



سعر الريال السعودى اليوم جاء سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى بقيمة 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم بلغ صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى بقيمة 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بلغ صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 48.51 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

يستعرض دوت الخليج أسعار العملات الأجنبية اليوم طبقًا لتحديثات البنك الأهلي المصري على النحو التالي: