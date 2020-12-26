بعد رحيل زوجته بـ24 ساعة .. وفاة نائب بالسويس بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان اللواء حسن عيد ترشح على المقعد الفردى عن حزب (مستقبل وطن)، وحصل فى الجولة الأول على أعلى الأصوات، ونجح فى جولة الإعادة التى أجريت على مقعدين، على حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين وفاز بعضوية المجلس.

وعمل اللواء عيد، عدة سنوات فى مديرية أمن السويس وتدرج فى المناصب حتى شغل منصب نائب مدير الأمن، وقضى عدة سنوات فى ذلك الموقع الوظيفى إلى أن جرى تصعيده قبل خمس سنوات ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية.

وأصيب نائب السويس بفيروس كورونا وجرى نقله وزوجته إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم، وقرر الأطباء وضعهما بالعناية المركزة، إلا أن حالتهما ساءت، وجرى وضع اللواء عيد على جهاز تنفس صناعى قبل 6 أيام، ووافته المنية قبل قليل مساء اليوم الجمعة.