الأرصاد.. طقس اليوم السبت.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا .. والصغرى...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت نهارا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا.

بينما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويكون الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر، بجانب أمطار خفيفة (20 % تقريبا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 21 13

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 23 14

مطروح 20 11

السلوم 20 09

سيوة 20 09

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الاسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 21 10

رفح 20 11

راس سدر 22 12

نخل 19 05

نويبع 24 16

طابا 22 11

كاترين 16 04

الطور 23 14

شرم الشيخ 24 19

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 22 08

بنى سويف 22 08

المنيا 22 09

اسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 10

الاقصر 26 11

اسوان 27 12

ادفو 27 12

ابوسمبل 25 13

الوادى الجديد 23 12

شلاتين 28 18

ابورماد 27 17

حلايب 26 19

راس حدربه 27 19